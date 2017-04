Na filmskem festivalu Tribeca slavile ženske

New York, 28. aprila - Na festivalu neodvisnega avtorskega filma Tribeca v New Yorku so letos v najpomembnejših kategorijah slavile ženske. Zanimanje je vzbudila zlasti romantična drama Keep the Change scenaristke in režiserke Rachel Israel o ljudeh z motnjami avtističnega spektra. Ta je postala veliki zmagovalec 16. festivala po mnenju žirije.