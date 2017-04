Nemški socialdemokrati izgubljajo podporo

Berlin, 28. aprila - Nemški socialdemokrati (SPD) in njihov kanclerski kandidat Martin Schulz so ponovno izgubili nekaj odstotnih točk podpore, je razvidno iz javnomnenjske raziskave nemške televizije ZDF Politbarometer. SPD je od začetka aprila izgubila tri odstotne točke, na drugi strani pa so krščanski demokrati (CDU) pridobili dve odstotni točki.