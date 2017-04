Leben na Črnem Kalu: Pričakujem ponovno potrditev zakona o drugem tiru

Črni Kal, 28. aprila - Poteza državnih svetnikov, ki so v sredo izglasovali veto na zakon o drugem tiru, je državnega sekretarja na infrastrukturnem ministrstvu Jureta Lebna presenetila, a pričakuje, da bodo poslanci zakon ponovno potrdili. Leben si je sicer danes ogledal železnico na Črnem Kalu in dejal, da bodo že maja začeli graditi protihrupne in protipožarne zidove.