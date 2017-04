Zbiranje zamaškov in papirja v dobrodelne namene bo še vedno mogoče

Ljubljana, 28. aprila - Ministrstvo za okolje in prostor bo predlog uredbe o zbiranju odpadkov, ki je v javni razpravi, preuredilo na način, da bo zbiranje odpadkov, kot so zamaški in papir, v dobrodelne namene še vedno mogoče, so danes zagotovili na ministrstvu. V zvezi prijateljev mladine so namreč pred dnevi opozorili, da to po predlagani uredbi ne bi bilo mogoče.