Na sojenju balonarju Kolencu pregledali posnetke vremena na dan nesreče

Ljubljana, 28. aprila - Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je nadaljevalo sojenje balonarju Miru Kolencu, na katerem so danes pregledali fotografije in posnetke vremenskega dogajanja na dan nesreče. Iz materiala, ki so ga večinoma posneli udeleženci poleta z balonom, so razvidni temni oblaki oz. temno obzorje v minutah pred nesrečo.