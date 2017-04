Vreme nam bo med prvomajskimi prazniki naklonjeno

Ljubljana, 28. aprila - Za konec tedna in prvomajske praznike, ki jih mnogi izkoristijo za izlete, druženja in krajša potovanja, se nam obeta suho, sončno in razmeroma toplo vreme. Obilnega deževja, ki je vztrajalo zadnje dni, ali mraza, ki je predvsem rastlinam grozil pretekli teden, ni za pričakovati. Sicer bo ponekod še deževalo, največ padavin bo v noči na torek.