Slovenski curling do najboljše uvrstitve na SP

Calgary, 28. aprila - Slovenska reprezentanca v curlingu mešanih dvojic, ki sta jo sestavljala Jure Čulić in Ajda Zavrtanik Drglin, je na svetovnem prvenstvu v kanadskem Lethbridgeu osvojila 20. mesto med 39 reprezentancami in s tem poskrbela za najboljšo slovensko uvrstitev v zgodovini SP, so sporočili iz Curling zveze Slovenije.