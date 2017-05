V EU dogovor o solidarnostni pomoči v plinskih krizah

Bruselj, 1. maja - Pogajalci Evropskega parlamenta in Sveta EU so minuli teden dosegli dogovor o solidarnostni pomoči držav v plinskih krizah. Članice EU bodo morale v krizah pomagati druga drugi, tako da najbolj ranljivi potrošniki, kot so gospodinjstva in nujne javne službe (npr. bolnišnice), ne bodo ostali brez plina.