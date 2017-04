Vodje makedonskih socialdemokratov Zaeva ne bo na sestanek pri predsedniku Ivanovu

Skopje, 28. aprila - Makedonski opozicijski socialdemokrati (SDSM) so danes sporočili, da njihovega vodje Zorana Zaeva ne bo na sestanek vodij parlamentarnih strank v uradu predsednika Gjorgeja Ivanova. Ob tem so krivdo za četrtkovo nasilje v makedonskem parlamentu pripisali Ivanovu in predsedniku sobranja Trajku Veljanoskemu, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.