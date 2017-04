Zaposlenost v EU lani na novem vrhu

Luxembourg, 30. aprila - Stopnja zaposlenosti v starostni skupini med 20 in 64 let je v EU lani z 71,1 odstotka dosegla nov vrh. S tem je bila za odstotno točko višja kot leta 2015 in 0,8 odstotne točke višja kot leta 2008. V Sloveniji je bila zaposlenost v tej starostni skupini 70,1-odstotna, kar je odstotno točko več kot leta 2015, kažejo podatki Eurostata.