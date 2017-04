Kmalu evropska sredstva za celostno obravnavo otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami

Ljubljana, 28. aprila - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je organ upravljanja za evropske strukturne sklade in kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za javni razpis za delitev sredstev za celostno obravnavo otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih. V okviru razpisa bo na voljo skupno skoraj 2,8 milijona evrov.