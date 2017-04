Hokejistoma Šimunoviću in Dretarju štiriletni suspenz

Zagreb, 28. aprila - Hokejista hrvaškega kluba KHL Mladosti Ivan Šimunović in Philip Dretar sta si zaradi kršenja protidopinških pravil prislužila štiriletno prepoved nastopanja, trener Alan Franjković pa je iz istega razloga prejel dveletno kazen, so danes sporočili iz Hrvaškega zavoda za toksikologijo in antidoping (HZTA).