Ljubljanska borza v rdečem

Ljubljana, 28. aprila - Tečaji delnic na Ljubljanski borzi se sredi dneva gibljejo večinoma v rdečem. Trenutno se najbolj cenijo delnice Gorenja in Petrola. Izjema med delnicami v prvi kotaciji so delnice Luke Koper, ki so se doslej minimalno podražile. Indeks SBI TOP je bil malo pred 12. uro pri 779,22 točke, kar je 1,15 odstotka manj kot v sredo.