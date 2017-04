MZZ obžaluje nasilje v Makedoniji

Ljubljana, 28. aprila - Slovensko zunanje ministrstvo je izrazilo obžalovanje zaradi četrtkovega nasilja v makedonskem parlamentu, v katerem sta bila po zadnjih podatkih poškodovana 102 človeka. Kot so zapisali na družbenem omrežju Twitter, je sobranje prostor miru in demokratičnega odločanja, policija pa naj zagotovi mir in varnost za vse.