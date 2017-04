V prvem trimesečju v Sloveniji skoraj dva milijona turističnih nočitev

Ljubljana, 28. aprila - V turističnih nastanitvenih objektih so marca našteli za sedem odstotkov več več turističnih nočitev kot v tretjem mesecu lani. Samo domači turisti so na letni ravni ustvarili za kar 22 odstotkov več prihodov in za 21 odstotkov več nočitev, je objavil Surs. Vsi turisti so v prvih treh mesecih letošnjega leta ustvarili več kot 1,9 milijona nočitev.