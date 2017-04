Na ljubljanskem Viču ponoči zagorel avtomobil

Ljubljana, 28. aprila - Na Ulici Iga Grudna v Ljubljani je ponoči zagorelo parkirano osebno vozilo. Gasilci so požar pogasili, policisti, ki so bili o požaru obveščeni okoli 3.45, pa so zavarovali kraj dogodka. Ogenj je delno poškodoval še dve vozili, ki sta bili parkirani ob gorečem vozilu. Policisti vzrok požara še ugotavljajo.