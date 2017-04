Trojni umor v Šibeniku naj bi bil posledica dolgov osumljenca za afero NKBM

Zagreb, 28. aprila - Šibenik je v sredo pretresel trojni umor. Morilec Boris Luketa se ni želel predati policiji in je skušal narediti samomor. Motiv trojnega umora, v katerem so izgubili življenje zakonca Milka in Hakija Keranović ter Ivan Bajić, je neuradno 420.000 evrov dolga sina umorjenih zakoncev, Kemala Keranovića, ki je v Sloveniji znan zaradi afere NKBM.