Inles lani z dvoodstotno rastjo prodaje

Ribnica, 29. aprila - Prihodki ribniškega Inlesa, proizvajalca stavbnega pohištva, so lani dosegli nekaj več kot 20,22 milijona evrov in se glede na predlanski izid okrepili za približno dva odstotka. V družbi so ustvarili približno 146.000 evrov dobička iz poslovanja in dobrih 40.000 evrov čistega dobička. Ta je bil sicer za tri odstotke manjši od predlanskega.