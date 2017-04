Nekdanji funkcionar Fife priznal prejemanje podkupnin

New York, 28. aprila - Nekdanji funkcionar Mednarodne nogometne zveze (Fifa) iz Guama Richard Lai je na sodišču v New Yorku priznal krivdo za korupcijske obtožbe, so sporočili iz ameriškega državnega tožilstva. Nekdanji član Fifine revizijske komisije je priznal, da je v času delovanja pri Fifi prejemal podkupnine.