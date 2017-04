Nova Gorica bo mesec dni v znamenju Festivala vrtnic

Nova Gorica, 29. aprila - V Novi Gorici se danes začenja 12. Festival vrtnic. Ta priljubljena pomladna prireditev tudi letos prinaša pisan nabor dogodkov in doživetij, povezanih z vrtnicami, ki so postale prepoznavni simbol Nove Gorice in Goriške. Na Goriškem bo ves mesec maj mogoče tudi uživati ob ogledu zbirke burbonk na Kostanjevici in mestnih nasadov vrtnic.