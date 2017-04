Še San Antonio in Toronto v konferenčni polfinale

Memphis, 28. aprila - Košarkarji San Antonio Spurs in Toronto Raptors so v severnoameriški ligi NBA napredovali v drugi krog končnice. Toronto je na šesti tekmi v gosteh pri Milwaukee Bucks zmagal z 92:89 ter se s 4:2 v zmagah uvrstil v polfinale vzhoda, na zahodu pa je San Antonio šesto tekmo proti Memphis Grizzlies dobil s 103:96 in prav tako napredoval s 4:2.