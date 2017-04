Ljubljana, 28. aprila - Na Vodnikovi cesti v Ljubljani je ponoči zagorelo ostrešje restavracije. Gasilci so požar pogasili, a še preverjajo, ali je dovolj varno, da s preiskavo začnejo policisti, ki so bili o požaru obveščeni okoli 3.30. Po podatkih policije v požaru ni bil nihče poškodovan, vzrok požara pa še ni znan, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.