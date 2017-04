Ottawa, 28. aprila - Prvaki severnoameriške hokejske lige Pittsburgh Penguins uspešno nadaljujejo nastope v končnici prvenstva NHL. Prvo tekmo dvoboja drugega kroga vzhoda proti Washington Capitals so v gosteh namreč dobili s 3:2. V vzhodni konferenci so dobro začeli še Ottawa Senators, ki so prvo tekmo konferenčnega polfinala proti New York Rangers dobili z 2:1.