Talibani v Afganistanu napovedali začetek spomladanske ofenzive

Kabul, 28. aprila - Talibani v Afganistanu so danes napovedali začetek spomladanske ofenzive. Ob tem so tudi napovedali, da se bodo osredinili na tuje sile v državi, pri tem pa uporabili tako "konvencionalne napade kot gverilske operacije". Kot so še sporočili, bodo napadali tuje sile, njihovo vojaško infrastrukturo in obveščevalne sile ter lokalne sodelavce.