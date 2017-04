Kavarna Starbucks s četrtletnimi rezultati ni izpolnila pričakovanj

New York, 28. aprila - Ameriška veriga kavarn Starbucks je v prvem četrtletju letos v primerjavi z enakim četrtletjem lani povečala dobiček in prihodke, vendar ne v dovolj velikem obsegu, da bi zadovoljil analitike Wall Streeta. Delnice Starbucksa so se v podaljšanem trgovanju pocenile za 4,73 odstotka na 58,40 dolarja.