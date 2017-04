Newyorške borze končale v zelenem, Nasdaq z novim rekordom

New York, 27. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali v zelenem, pri čemer je tehnološki indeks Nasdaq dan sklenil z novim rekordom pri vrednosti 6048,94 točke. Na trgovanje so pozitivno vplivali predvsem rezultati poslovanja nekaterih tehnoloških velikanov, kot so Alphabet, Microsoft in Expedia.