Finance: Sladek prvomajski golaž (28. 4.)

Ljubljana, 27. aprila - Brezposelnost, visoki davki, izginjanje služb zaradi robotizacije. To so težave slovenskega trga dela, na katere so zagovorniki zdravega poslovnega okolja opozarjali ob minulih izvedbah praznika dela. Vse omenjeno še vedno kvari sliko, se pa strah ob ugodnih makroekonomskih gibanjih zdi manj opazen kot doslej, v Financah piše Jure Ugovšek.