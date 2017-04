Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (27. 4.)

Ljubljana, 27. aprila - Tuje tiskovne agencije so poročale, da se je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker v soboto pripravljen srečati s slovenskim in hrvaškim premierjem in tudi o pismu premierja Mira Cerarja Junckerju. Pisale so še o sprožitvi postopka pred sodiščem EU zaradi nezakonitih odlagališč proti Sloveniji.