Plenković: HDZ je pripravljena tudi na nove volitve

Zagreb, 27. aprila - Predsednik hrvaške vlade in HDZ Andrej Plenković je po današnji seji predsedstva HDZ v Zagrebu izjavil, da je stranka pripravljena tudi na predčasne parlamentarne volitve, če ne bodo uspeli oblikovati nove parlamentarne večine. Iz Mosta neodvisnih list so sporočili, da Plenković ne more sam razrešiti ministrov, ker je to v nasprotju z ustavo.