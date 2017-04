Aktivisti v Londonu 100 dni Trumpa obeležili s stotimi "kipi svobode"

London, 27. aprila - Pred ameriškim veleposlaništvom v Londonu se je danes zbralo okoli sto aktivistov nevladne organizacije za človekove pravice Amnesty International (AI), ki so pozirali kot znameniti kipi svobode v New Yorku in tako obeležili prvih sto dni vladavine ameriškega predsednika Donalda Trumpa, poročajo tuje tiskovne agencije.