Ford v prvem četrtletju pričakovano z nižjim dobičkom

New York, 27. aprila - Ameriški avtomobilski velikan Ford je v prvem četrtletju letos ustvaril manj dobička kot v enakem obdobju lani, vendar pa je bil padec pričakovan in rezultat je kljub temu presegel napovedi analitikov. Čisti dobiček je upadel za 35,3 odstotka na 1,6 milijarde dolarjev, prihodki pa so narasli za štiri odstotke na 39,1 milijarde evrov.