V bližini britanskega parlamenta aretirali z noži oboroženega moškega

London, 27. aprila - Policija je danes v bližini poslopja britanskega parlamenta v Londonu aretirala z noži oboroženega moškega, ki ga sumijo s terorizmom povezanih dejanj. Scotland Yard je prek Twitterja sporočil, da so v Westminstru aretirali moškega, pri čemer ni prišlo do poškodb. Na prizorišču so policisti.