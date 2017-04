Newyorške borze začele z rahlo rastjo

New York, 27. aprila - Trgovanje ne newyorških borzah se je začelo z rahlo rastjo. Vlagatelji še vedno premlevajo predstavljena izhodišča davčne reforme administracije predsednika Donalda Trumpa in so v pričakovanju objave rezultatov nekaterih tehnoloških velikanov. Svet ECB medtem trgov ni presenetil.