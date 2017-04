Časnik: Prvo srečanje Trumpa in Putina verjetno konec maja v Evropi

Moskva, 27. aprila - Ameriški in ruski predsednik Donald Trump in Vladimir Putin bi se lahko prvič srečala konec maja, danes piše ruski dnevnik Komersant, ki se sklicuje na diplomatske vire v Moskvi in Washingtonu. Srečanje naj bi potekalo v eni od evropskih držav, pisanje časnika povzemajo tuje tiskovne agencije. V Kremlju teh navedb niso želeli potrditi.