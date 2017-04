Na mejnih prehodih se za izstop iz države čaka okoli pol ure

Ljubljana, 27. aprila - Zaradi praznika v Sloveniji in skorajšnjih prvomajskih praznikov je promet na mejnih prehodih povečan. Čakalne dobe so pri izstopu iz države, in sicer na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Jelšane, Petrina, Slovenska vas, Obrežje in Gruškovje. Čakalni čas za osebna vozila na večini omenjenih prehodov je okoli pol ure.