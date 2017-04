Zaradi dežja nekateri vodotoki že naraščajo

Ljubljana, 27. aprila - Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) so ponoči in zjutraj močno narasle reke v zgornjem Posočju in v porečju Save Bohinjke, čez dan pa bodo še naraščale. Popoldan in v noči na petek bodo močneje narasle tudi reke v porečjih Savinje, Dravinje in Kolpe ter Sava v srednjem toku. Padlo bo sicer od 40 do 80 litrov dežja na kvadratni meter.