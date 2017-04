Evropske borze začele s padci

Frankfurt/London/Pariz, 27. aprila - Osrednje evropske borze so dan začele s padci. Tako kot v ZDA in Aziji je v ospredju proučevanje potencialnih učinkov predlaganih izhodišč davčne reforme v ZDA, začetek trgovanja pa so že popestrile tudi objave nemalo bank in podjetij, med njimi Deutsche Bank, Lufthansa, Bayer in Airbus.