Washington in Boston le zmago oddaljena od napredovanja

Boston, 27. aprila - Košarkarji Washington Wizards in Boston Celtics so v prvem krogu končnice severnoameriške lige NBA v prednosti, saj so v boju na štiri zmage povedli s 3:2. Wizards so peto tekmo vzhodne konference proti Atlanta Hawks doma dobili s 103:99, Celtics pa so na peti tekmi prav tako v domači dvorani proti Chicago Bulls zmagali s 108:97.