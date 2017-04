Vreme: Oblačno in deževno

Ljubljana, 27. aprila - Danes bo oblačno in čez dan deževno. Najmanj dežja bo na vzhodu ob meji s Hrvaško, kjer bo začelo močneje deževati šele zvečer ali ponoči. Jugozahodni veter bo nekoliko oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, v jugovzhodnih krajih do 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.