Mayeva na pogovorih z Junckerjem in Barnierjem ponovila zavezanost partnerstvu z EU

London, 27. aprila - Britanska premierka Theresa May se je v sredo zvečer v Londonu s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem in glavnim pogajalcem EU o brexitu Michelom Barnierjem pogovarjala o brexitu. V uradu Mayeve so pogovore označili za koristne in dodali, da je premierka ponovila zavezanost "globokemu in posebnemu partnerstvu" z EU.