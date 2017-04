Konferenčni polfinale bolje začeli plenilci in naftarji

St. Louis, 27. aprila - Hokejisti Nashville Predators so v severnoameriški ligi NHL bolje začeli nastope v drugem krogu končnice zahodne konference proti St. Louis Blues, saj so v gosteh prvo tekmo dobili s 4:3. Na dvoboju med Anaheim Ducks in Edmonton Oilers so prav tako zmagali gosti; hokejisti iz Kanade so v Kaliforniji prvo tekmo konferenčnega polfinala dobili s 5:3.