Trump želi zmanjšati vlogo zvezne vlade v ameriškem izobraževanju

Washington, 27. aprila - Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo podpisal izvršni ukaz o zmanjšanju vloge zvezne vlade pri sprejemanju odločitev o šolstvu in izobraževanju. To je v skladu z republikansko filozofijo, da lokalne skupnosti in starši bolje vedo, kaj je dobro za otroke, kot strokovnjaki in politiki v Washingtonu.