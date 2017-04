Trump senatorje seznanil s strategijo diplomatskega in gospodarskega pritiska na Severno Korejo

Washington, 27. aprila - Administracija predsednika ZDA Donalda Trumpa ostaja pri politiki do Severne Koreje, ki so jo vodili njegovi predhodniki. Člani ameriškega sveta za nacionalno varnost so v sredo senatorjem v Beli hiši pojasnili, da bodo na Pjongjang pritisnili z gospodarskimi in diplomatskimi sankcijami.