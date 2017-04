Trumpova administracija predstavila načela davčne reforme

Washington, 27. aprila - Ameriški finančni minister Steve Mnuchin in direktor Nacionalnega gospodarskega sveta Bele hiše Gary Cohn sta medijem podala osnovna načela velike davčne reforme, ki jo predlaga predsednik ZDA Donald Trump. Zakonodaja je sicer še v postopku oblikovanja in bo predmet dogovarjanj v kongresu, a osnovni načeli sta poenostavitev in razbremenitev.