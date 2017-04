Mestne občine bodo izstopile iz ZOS in SOS

Nova Gorica, 26. aprila - Skupščina Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) je na današnji seji v Novi Gorici razpravljala tudi o združitvi vseh treh združenj občin - Skupnosti občin Slovenije (SOS), Združenja občin Slovenije (ZOS) in ZMOS. Ker pogoji za združitev še niso izpolnjeni, so se mestne občine odločile za izstop iz drugih dveh združenj, so sporočili iz ZMOS.