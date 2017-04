Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 4.)

Ljubljana, 26. aprila - Tuje tiskovne agencije so poročale, da je arbitražno sodišče, ki odloča o meji med Slovenijo in Hrvaško, končalo obravnave, odločitev pa bo sporočilo v prihodnjih mesecih. Pisale so tudi, da Slovenija zahteva spremembe sistematičnega nadzora na zunanjih schengenskih mejah, in o razmerah v Mercatorju.