Državni svet z vetom tudi nad zakon o vajeništvu

Ljubljana, 26. aprila - Državni svetniki so le dan po sprejemu zakona o vajeništvu s 14 glasovi za in 11 proti nanj izglasovali veto. Po mnenju interesne skupine, ki je veto predlagala, je zakon nepregleden in med drugim meša strokovni pristop s pedagoškim in andragoškim. Poslanci bodo morali tako o zakonu ponovno odločati.