Na Fernetičih srečanje slovenskih in italijanskih sindikatov

Sežana, 26. aprila - Na nekdanjem mejnem prehodu Fernetiči so se pred delavskim praznikom srečali sindikalisti Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in sindikata KS 90 ter treh italijanskih sindikatov, povezanih v medregijskem sindikalnem svetu. Tokratno srečanje so posvetili prehodnosti mej v luči evropske uredbe o sistematičnem nadzoru na zunanjih schengenskih mejah.