Državni svet izglasoval veto na zakon o drugem tiru

Ljubljana, 26. aprila - Državni svetniki so na izredni seji s 23 glasovi za in dvema proti izglasovali odložilni veto na zakon o drugem tiru, ki ga je minuli četrtek potrdil DZ. Svetniki so v razpravi izpostavili, da je v zakonu preveč neznank, med drugim glede financiranja. Večina razpravljavcev je izrazila prepričanje, da bi lahko država projekt gradila sama.