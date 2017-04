Vodenje Leka bo avgusta prevzel Zvonko Bogdanovski

Ljubljana, 26. aprila - V vrhu Leka bo avgusta prišlo do menjave. Dolgoletni predsednik uprave Leka Vojmir Urlep se bo namreč upokojil, na njegovo mesto pa bo 2. avgusta sedel Zvonko Bogdanovski, zdaj član uprave Leka. Kot je ob imenovanju poudaril Bogdanovski, v vodenje dobiva izjemno uspešno družbo, ki deluje odgovorno do bolnikov, zaposlenih in širše družbe.